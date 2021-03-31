Суд над прокурдской Партией демократии народов

Конституционный суд Турции из-за процессуальных нарушений вернул в прокуратуру иск с запросом на роспуск прокурдской Партии демократии народов. В иске указано требование лишить почти 700 членов партии права вести политическую деятельность в течение пяти лет.

В ЕС и США выражают глубокую обеспокоенность намерением турецких властей закрыть вторую по величине оппозиционную партию в стране.

"Президент Эрдоган криминализирует не только ПДН, но и главную оппозиционную партию, которую создал основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк, — говорит политолог Гюнтер Зойферт. — Люди с противоположным мнением боятся уголовного наказания. и многие сомневаются, что Эрдоган сможет примириться с поражением на следующих парламентских выборах".

Следствие утверждает, что Партия демократии народов является политическим крылом вооруженных курдских сепаратистов. Ее сопредседатель Селахаттин Демирташ до сих пор находится под арестом по обвинению в террористической деятельности.

Всеобщие выборы в стране пройдут через два года. Рейтинг правящей партии Партия справедливости и развития, возглавляемой Реджепом Тайипом Эрдоганом, значительно снизился, по данным соцопросов, ее готовы поддержать 38% турецких избирателей.