Правительство Испании помилует каталонских сепаратистов, находящихся в тюрьме в связи с организацией референдума о независимости автономного сообщества в 2017 году. Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что выступит с соответствующей рекомендацией в Совете министров во вторник.

Ранее против такого решения не стал возражать национальный парламент. Верховный же суд выразил в конце мая отличное мнение: именно эта инстанция в октябре 2019 года выносила вердикт по делу политиков, обвиняемых в подстрекательстве к мятежу и растрате. Мадрид изначально называл референдум нелегитимным. В результате 12 каталонцев получили различные сроки. Максимальный - в 13 лет тюремного заключения еще - отбывает экс-замглавы правительства Каталонии Ориол Жункерас. Амнистия может коснуться девяти заключенных.

Акция против помилования каталонских сепаратистов - Мадрид, 13 июня 2021 г. Bernat Armangue/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

В связи со слухами о возможном помиловании сепаратистов в июне по стране прокатились манифестации. В Мадриде на акцию собрались до 25 тысяч протестующих. К ней присоединились лидер оппозиции, глава консервативной Народной партии Пабло Касадо, а также представители крайне правой партии "Вокс" и центристской "Граждане". При этом в Барселоне идею амнистии поддерживают.

Согласно опросу El Mundo, 61% испанцев выступают против помилования, 29,5% - за.

Санчес отмечал, что ради выхода из кризиса кабмин примет даже непопулярное решение, если оно будет отвечать интересам всех жителей страны.