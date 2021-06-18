Глава Каталонии требует амнистиии сепаратистам и независимости

Председателем женералитета Каталонии в мае был избран Пере Арагонес. Он объявил, что первым делом будет добиваться освобождение лиц, отбывающих заключение за сепаратистскую деятельность. В ближайшие дни правительство Испании объявит о помиловании 12 политиков и активистов, осуждённых за организацию незаконного референдума о независимости.

Во время своего визита в Брюссель президент Арагонес прокомментировал эту ситуацию в интервью Euronews:

«Помилование - это частичное и неполное решение. Но это шаг вперёд. Это позволит выйти на волю нынешним политическим заключенным, поэтому мы не собираемся отвергать помилование. Но мы должны подчеркнуть, что имеется много судебных дел, по которым ещё не вынесены приговоры».

В последние месяцы правительство Испании и некоторые партии, выступающие за выход из её состава Каталонии, договорились о начале диалога. Это не означает, что проблема теряет остроту — просто стороны ищут новые законные пути для её решения. Каталонский лидер продолжает:

«Мы предлагаем осуществить право на самоопределение, провести референдум о независимости Каталонии и принять закон об амнистии, который положит конец репрессиям»

Этот новый этап конфликта может происходить и на уровне Евросоюза. Уже многие годы сохранятеся напряжённость в отношениях между каталонским региональным правительством и институтами ЕС, а Арагонес стремится её разрядить:

«Правительство Каталонии начало работу несколько недель назад, поэтому ещё слишком рано судить о подходе, который будут использовать европейские институты. Мы открыты, и в наших интересах иметь самые лучшие отношения, потому что Каталония находится на территории ЕС, и наш проект - это безусловно европейский проект ».

Вопрос о помиловании или амнистировании каталонских националистов вызывает разногласия в Испании. Эту идею поддерживает деловые круги в Барселоне. А Мадриде консервативные и крайне правые партии устраивают демонстрации в стремлении ослабить угрозу распада Королевства.