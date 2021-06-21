Найдено тело бельгийского солдата Конингса

После 35-дневных розысков Юргена Конингса на востоке Бельгии найдено его тело. Этот солдат скрылся 17 мая и в итоге, по всей видимости, застрелился. 46-летний Конингс находился в списке подозреваемых в терроризме и служил инструктором по огневой подготовке.

Он угрожал, в частности, известному вирусологу, который за время пандемии неоднократно подвергался нападкам. Марк Ван Ранст вместе с семьей был помещен под охрану в безопасном месте.

В охоте на тяжело вооружённого бойца участвовали бронетехника, военные вертолеты, сотни полицейских, в том числе из Интерпола. В том, что они сработали эффективно, сомневается глава Европейского центра стратегической разведки и безопасности:

«Перед нами невероятный провал разведки, - сказал Клод Монике. - Этот мужчина в течение многих лет был известен как крайне правый экстремист, но имел с доступ к любому оружию, которое было на военном объекте, где он работал. Его выявили, но не подвергли никаким санкциям. В это просто невозможно поверить".

Конингс дезертировал из части, прихватив гранатомёты, стрелковое оружие и боеприпасы. Поразительным образом, он обрёл популярность в социальных сетях под хэштегом «Я люблю Юргена», собрав до 50 тыс подписчиков. Некоторые из них хвалили его за дерзкие высказывания, не соответствующие общественным нормам, а другие одобряли его призывы к отмене мер против коронавируса. Полиция сообщила, что Конингс оставил "вызывающее тревогу" письмо с угрозами в адрес государства и политических деятелей.

«Думаю, вся эта история показывает нам две вещи, - подыторжил эксперт по безопасности. - Во-первых, то, что ультраправая угроза не рассматривается всерьёз властями, причём не только в Бельгии, но и в других странах Европы. Второе — это то, что общество больно. Если тысячи людей, нормальных людей, решают сделать героем такого человека, как Юрген Конингс, у вас серьёзная проблема ».

Власти некольких страна ещё должны ответитить на вопросы, почему поиски солдата продолжалась так долго, обошлась в 650 тыс евро и не принесли результата. Тело Конингса было случайно обнаружено в лесопарке прохожим.