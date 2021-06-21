Никол Пашинян выиграл выборы в Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на состоявших в воскресенье внеочередных выборах победу "одержал народ Армении", который отдал большинство голосов его партии "Гражданский договор".

Исполняющий обязанности премьер-министра заявил об этом через считанные часы после закрытия участков: "Народ Армении дал нашей партии "Гражданский договор" мандат на руководство страной и лично мне - на то, чтобы возглавить республику в качестве премьер-министра", - отметил Пашинян.

Армения пошла на досрочные выборы на фоне глубокого политического кризиса после поражения в шестинедельной войне с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, по итогам которой непризнанная Нагорно-Карабахская республика потеряла две трети своих территорий.

Избиратели надеются на стабилизацию ситуации.

"Я очень надеюсь увидеть перемены. Надеюсь, Армения встанет на ноги и в экономике, и в политике", - заявила жительница Еревана.

"Люди устали от войн и конфликта с Азербайджаном. Трудно сделать выбор. Но я выбрал...", - еще одно мнение на улице.

Лидер оппозиции, экс-президент Армении Роберт Кочарян, обвиняет Пашиняна в провале операции в Нагорном Карабахе и подписании унизительного для Армении мира.

Сторонники Пашиняна считают, что ответственность за поражение несут и прежние руководители, в том числе сам Кочарян.