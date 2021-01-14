Amnesty International: и Армения, и Азербайджан виновны в гибели мирных жителей

И Азербайджан, и Армения использовали неприцельное оружие во время конфликта в Нагорном Карабахе, в результате чего погибли мирные жители и были разрушены дома и инфраструктурные объекты. Об этом говорится в докладе Amnesty Intenational. Организация осудила применение кассетных боеприпасов и взрывных устройств с большой зоной поражения.

"Армянские и азербайджанские вооруженные силы нарушили нормы военного права и продемонстрировали пренебрежение к человеческой жизни", — заявила директор организации в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

По данным Amnesty Intenationa, Армения нанесла восемь ударов, в результате которых были убиты мирные жители, Азербайджан — десять.

Как сообщается в докладе, за 44 дня боевых действий погибли более 5000 военных и по меньшей мере 146 мирных жителей, в том числе 94 азербайджанца и 52 армянина.

Военные действия в Нагорном Карабахе вспыхнули в конце сентября. Через полтора месяца при посредничестве Москвы Ереван и Баку подписали соглашение о прекращении огня. Ряд территорий отошел Азербайджану. Президент страны Ильхам Алиев заявил о победе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что пошел на этот шаг из-за сложной ситуации на фронте.