Всемирный день беженцев: папа римский выступил с призывом

20 июня отмечается всемирный день беженцев, учреждённый по инициативе ООН в двухтысячном году. Последние годы число беженцев в мире увеличивается, превышая сейчас 82 миллиона. Стремясь привлечь внимание общественности к этой проблеме, папа римский Франциск выступил с обращением:

– Давайте откроем наши сердца для беженцев. Пусть они разделят с нами свои горести и радости. Давайте научимся у них храбрости и стойкости, и общими усилиями создадим более гуманное сообщество, одну большую семью.

Понтифик, в частности, отметил ситуацию в Мьянме, где тысячи мусульман-рохинджа не могут вернуться в свои дома.

– Присоединюсь к епископам Мьянмы, которые на прошлой неделе призвали привлечь внимание всего мира к тяжелейшей судьбе тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома и страдающих теперь от голода.