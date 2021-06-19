Суд Гонконга не выпустил журналистов под залог

Суд Гонконга отказался выпустить под залог главного редактора продемократической газеты Apple Daily и генерального директора компании Next Digital, которая владеет изданием. По версии обвинения, Райан Лоу и Чун Ким-Хунг нарушили закон о национальной безопасности и вступили в сговор с иностранным государством, а именно призывали другие страны ввести санкции против Китая.

В четверг около пятисот полицейских ворвались в офис Apple Daily, провели в нем обыск и задержали пятерых менеджеров. Активы газеты на сумму 2,3 млн долларов были заморожены.

Это уже второй рейд в Apple Daily за последний год. В августе 2020 полиция арестовала миллиардера Джимми Лая, которому принадлежит газета. Его обвинили в участии в несанкционированном митинге. Сейчас он находится в тюрьме.

В своих публикациях издание часто критиковало правительство материкового Китая. Местные журналисты опасаются, что аресты этой недели создадут негативный прецедент в борьбе с демократической прессой.

В прошлом году в ответ на массовые протесты власти Китая приняли закон о национальной безопасности. Он позволяет приговорить к тюремному сроку за призывы к отделению Гонконга и так называемую подрывную деятельность.