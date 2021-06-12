Гонконг: Агнес Чоу вышла на свободу

В Гонконге после семи месяцев тюрьмы вышла на свободу активистка оппозиционного движения Агнес Чоу - в день годовщины начала антиправительственных выступлений в защиту демократии.

Порядка 2000 полицейских были мобилизованы на случай проведения протестных акций, призывы к которым накануне активно распространялись в соцсетях.

12 июня 2019 года тысячи демонстрантов окружили здание гонконгского Заксобрания в знак протеста против законопроекта об экстрадиции правонарушителей материковому Китаю.

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Негодование в обществе лишь усилилось. Массовые протесты бушевали здесь в течение нескольких месяцев. Пока власти не приняли закон о национальной безопасности, который дал основание для ареста сотен оппозиционных активистов, включая Агнес Чоу.