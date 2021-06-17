Американца посадили на четыре года за взятку экс-помощнице Дворковича

Гражданин США российского происхождения Джин Спектор приговорен к четырем годам колонии строгого режима за взятку экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича.

"Спектор Джин Миронович признан виновным по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взятке в особо крупном размере"). Он ранее полностью признал вину, его дело выделили в отдельное производство. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет колонии строгого режима",- сообщили представители Останкинского суда.

Кроме того, Спектор должен будет заплатить штраф в размере трехкратной суммы взятки, что составляет более 14 миллионов рублей.

Спектор родился и вырос в Ленинграде (современный Санкт-Петербург), но позже переехал в США и получил там гражданство. До недавнего времени он занимал должность председателя совета директоров ГК "Медполимерпром".

По делу также проходит бывшая помощница вице-премьера Анастасия Алексеева. Следствие считает, что Спектор, запатентовавший в России лекарство от онкозаболеваний, был посредником при передаче взяток Алексеевой.

Другими обвиняемыми по делу являются советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший в 2014-2017 годах должность генерального директора ООО "Промомед Рус".

Спектора и Алексееву арестовали в начала 2020 года. По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 годах получила от Якушкина взятку в размере более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.