"Можно будет танцевать, праздновать и жениться"

Парижский "Диснейленд" вновь открылся после полугодового простоя. Принимают там только по заранее забронированным билетам, которые продают так, чтобы парк был наполнен не больше чем на треть от обычного числа гостей. В парке развлечений сохраняются жёсткие меры безопасности. В том числе, на его территории обязательны маски — в то время как во Франции с четверга их ношение на улицах больше не обязательно. Но их по-прежнему необходимо надевать в транспорте и в закрытых помещениях.

В Австрии власти через две недели снимут большинство ограничений на массовые мероприятия и на время их проведения, разрешат носить обычные маски вместо респираторных. По словам главы австрийского правительства, ситуация в стране улучшается даже быстрее, чем ожидали власти.

Себастьян Курц, канцлер Австрии:

"С 1 июля больше не будет комендантского часа. Рестораны, свадьбы, праздники — всё веселье снова можно будет устраивать вечером и ночью. Можно будет танцевать и отмечать. С 1 июля, как и было обещано, это снова будет возможно".

В Италии с четверга вновь разрешено устраивать свадьбы с большим числом гостей. Правда, всем приглашёнными следует предъявить справку или сертификат, а жених и невеста должны составить полный список гостей и проинформировать всех, если кто-то из приглашённых заболеет.