Больницам не до выборов: иранские врачи опасаются четвертой волны COVID

Приближающиеся президентские выборы в Иране - далеко не главная тема для разговоров в больнице Ибн Сины в Тегеране. В местном отделении реанимации гораздо больше обеспокоены возможной четвертой волной коронавируса. С начала пандемии в стране уже зафиксировано более трех миллионов случаев заражения COVID-19.

"Нам необходимо вакцинировать как минимум 40 млн человек, чтобы разорвать цепь передачи вируса", - считает Араш Анисян, директор больницы.

При этом пока привитых только 4 миллиона.

Последние 15 месяцев в отделение интенсивной терапии поступают по 80 пациентов в день - шесть дней в неделю.

"Когда вы последний раз брали отпуск?", - спрашивает Анисян у реаниматолога Джавада Назари.

"Уже не помню", - отвечает тот.

Иран - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран на Ближнем Востоке. Как и в других государствах, национальная система здравоохранения работает на пределе возможностей. Но из-за западных санкций у местных врачей складывается впечатление, что справляться с поразившим целый мир недугом им приходится в одиночку.

"В первые два-три месяца у нас было много трудностей с обеспечением людей средствами индивидуальной защиты, масками, не хватало лекарств для пациентов и оборудования, например, аппаратов для неинвазивной вентиляции легких. Без денежных операций мы ничего из этого не могли достать", - говорит директор больницы.

"Свыше 80 тысяч заразившихся COVID-19 умерли в Иране. Но по некоторым оценкам, реальные показатели могут быть значительно выше", - передает из Тегерана Аннелиз Боржес, корреспондент Euronews.

Среди жертв коронавируса - медицинские работники по всей стране.

Последствия пандемии, переговоры по отмене экономических санкций, будущее ядерной сделки. Кто бы ни выиграл президентские выборы, победителю придется искать выхода из целого ряда кризисов, чтобы вернуть страну к жизни.