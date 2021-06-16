Алмазная лихорадка в деревне Ква-Хлати

Тысячи людей стекаются на склоны холма на окраине деревни Ква-Хлати, в южноафриканской провинции Квазулу-Натал в надежде найти алмазы. Несколько дней тому назад один из пастухов обнаружил здесь горстку кристалловидных камешков. Новость о находке быстро распространилась, вызвав алмазную лихорадку, несмотря на предупреждения властей о том, что камни могут не представлять особой ценности.

Искатели говорят:

"Я слышал, что люди здесь копают алмазы, и сказал себе: "Почемубы и нет? Пойду-ка яи я попробую". Вот я только что нашёл тут один камень. У него пирамидальная форма, как вы можете видеть. Он вполне может оказаться и настоящим".

«Вероятность наличия алмазов велика, потому что это место близко к реке, и тут можно найти алмазы, да. Но то, что сейчас здесь находят, скорее всего, кварц. Такие кристалли имеют определённое тепловое излучение, и пока мы не знаем точно, но мы ждём результатов проверки и тогда, надеюсь, узнаем наверняка".

Эксперты не исключают, что это могут быть настоящие алмазы, даже если считают такое маловероятным. Ходят слухи, что кто-то скупает эти камни в соседнем городке Ледисмит - на всякий случай.

Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности ЮАР заявило, что в ближайшие дни направит сюда группу специалистов.

Во вторник полиция контролировала дороги, ведущие в деревню Ква-Хлати. Власти, ссылаясь на необходимость соблюдать ограничения в связи с эпидемией, пытались убедить людей не скапливаться в этих местах, но пока безуспешно.