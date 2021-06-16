Глава Коми заболел COVID-19, несмотря на прививку
Глава республики Коми Владимир Уйба госпитализирован с COVID-19. Об этом он сам сообщил в видеообращении к жителям региона. Он отметил, что несколько месяцев назад повторно привился от коронавируса, а анализы подтверждали выработку значительного числа антител в организме. Уйба настаивает, что вакцинация спасла его от реанимации.
Владимир Уйба впервые привился «Спутником V» в феврале 2020, а через год прошёл ревакцинацию тем же препаратом. Он настаивает, что всегда носил маску в общественных местах.
В Роспотребнадзоре отмечают, что прививка не исключает дальнейшего заражения коронавирусом, но позволяет избежать осложнений. ТАСС приводил мнение директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной о том, что вероятность заболевания для привитого человека невысока. Пшеничная в этой связи говорила об индивидуальных особенностях людей и о том, что в некоторых случаях организм оказывается невосприимчив к вакцинации.