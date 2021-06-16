Международный фестиваль анимации открылся в Анси

"Канны для анимации": в Анси открылся Международный фестиваль анимационных фильмов. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, представители крупнейших видеопродакшн-студий вновь собрались на берегах озера Анси, в сердце французских Альп. Всего в программе несколько сотен фильмов, а за главный приз поборются двенадцать полнометражных картин.

"Это большая радость и настоящее облегчение — снова приветствовать участников фестиваля и зрителей. В этом году мы празднуем шестидесятый юбилей, а это важнейшее мировое событие в сфере анимации. Мы — второй по величине фестиваль во Франции после Каннского. К нам приезжают участники со всего мира. Если я путешествую по их странам, первое, что они говорят мне: "Вы живете в самом красивом городе мира", — рассказал директор фестиваля Микаэль Маран.

История фестиваля Анси началась в середине 1950-ых. Тогда группа аниматоров-энтузиастов создала мультипликационную секцию в рамках Каннского кинофестиваля. В 1960-ом секция отделилась и организовала собственный ежегодный фестиваль в Савойе, недалеко от швейцарской границы.

И если раньше анимацию считали развлечением для детей, то сегодня — это искусство и многомилионный бизнес.

"Анси — это также кинорынок. Нам повезло принимать у себя всех, кто связан с анимацией: от школ мультипликации до таких платформ как Netflix, Amazon или Disney+, студий по производству видео. Так что наш фестиваль — настоящие легкие этого сектора экономики. Выигрыш главного приза Анси, Кристалла, гарантия того, что у фильма и у режиссера будет успешная карьера на других фестивалях и в будущем. Это шанс побороться за такие престижные награды как "Сезар" или "Оскар", — продолжает Микаэль Маран.

В этом году в фестивале участвуют представители более чем ста стран. Почетный гость 2021-ого — целый континент Африка.

Международный фестиваль анимационного кино в Анси продлится до 19 июня.