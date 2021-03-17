Cartoon Movie: триумф европейской анимации

Франция и Испания - крупнейшие в Европе производители анимационных фильмов.
55 кинопроектов были представлены на Cartoon Movie, крупнейшем в мире форуме, где отбирают европейские анимационные фильмы. Среди этих 55 проектов – 21 из Франции и 9 из Испании. Индустрия мультипликации во Франции традиционно процветает благодаря солидной и надежной государственной поддержке. Испания также за последние годы помогла отрасли, предоставив различные государственные налоговые льготы. Но есть и другие параметры, которые обеспечили отличную репутацию иберийской анимации.
Лучший пример, режиссер Серхио Паблос, работавший на крупных анимационных студиях в Париже и США. Он создал свою собственную компанию в Мадриде - его фильм "Клаус" от NETFLIX в прошлом году был номинирован на "Оскар".
Румыния представила 3 кинопроекта, как и Германия и Италия. "Приключения белого медведя Фрама" - это адаптация детской книги румынского писателя Чезара Петреску. Две работы представлены Анкой Дамиан, которая уже сняла несколько очень успешных на международном уровне анимационных фильмов. Она говорит, что невозможно финансировать свои артхаусные анимационные фильмы только на румынском языке за счет государственных средств.
Общий бюджет представленных проектов составляет 297 миллионов евро. Форум Cartoon Movie поддерживается Медиа-программой ЕС.
Многие из фильмов, представленных на Cartoon Movie, получили международное признание. Среди них "Легенда о волках", который недавно был номинирован на "Оскар".