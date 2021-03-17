Cartoon Movie: триумф европейской анимации

Франция и Испания - крупнейшие в Европе производители анимационных фильмов.

55 кинопроектов были представлены на Cartoon Movie, крупнейшем в мире форуме, где отбирают европейские анимационные фильмы. Среди этих 55 проектов – 21 из Франции и 9 из Испании. Индустрия мультипликации во Франции традиционно процветает благодаря солидной и надежной государственной поддержке. Испания также за последние годы помогла отрасли, предоставив различные государственные налоговые льготы. Но есть и другие параметры, которые обеспечили отличную репутацию иберийской анимации.

У нас много талантливых людей, которым пришлось эмигрировать в США, Ирландию или Великобританию, потому что в Испании не хватало производства. Но часть этих людей вернулась домой, они открыли новые анимационные студии, которые теперь запускают новые проекты, причем действительно сильные и хорошие Ибан Ахенхо Председатель Каталонской ассоциации производителей анимации

Лучший пример, режиссер Серхио Паблос, работавший на крупных анимационных студиях в Париже и США. Он создал свою собственную компанию в Мадриде - его фильм "Клаус" от NETFLIX в прошлом году был номинирован на "Оскар".

Нам не хватало анимационных академий, университетов - их было не так много 10 лет назад, а теперь у нас есть специализированные университеты и школы, и это помогает улучшить и расширить наш пул талантливых людей Ибан Ахенхо Председатель Каталонской ассоциации производителей анимации

Румыния представила 3 кинопроекта, как и Германия и Италия. "Приключения белого медведя Фрама" - это адаптация детской книги румынского писателя Чезара Петреску. Две работы представлены Анкой Дамиан, которая уже сняла несколько очень успешных на международном уровне анимационных фильмов. Она говорит, что невозможно финансировать свои артхаусные анимационные фильмы только на румынском языке за счет государственных средств.

В Румынии есть большой творческий потенциал, мультипликаторы, хорошо известные за рубежом, но не признанные у себя в стране. Некоторым из нас повезло, у нас есть международные связи, и мы можем совместно продюсировать наши фильмы. В нашей стране нет системы, способной поддержать нас Анка Дамиан режиссер-мультипликатор

Общий бюджет представленных проектов составляет 297 миллионов евро. Форум Cartoon Movie поддерживается Медиа-программой ЕС.

Индустрия анимации важна для Европы, потому что анимация путешествует, анимация пользуется успехом за границей, пользуется успехом у зрителей Харальд Треттенбрейн Руководитель отдела СМИ в EACEA

Многие из фильмов, представленных на Cartoon Movie, получили международное признание. Среди них "Легенда о волках", который недавно был номинирован на "Оскар".