ЕС и США заморозили спор о субсидиях авиастроителям

В Брюсселе проходит встреча в верхах Европейский союз-Соединённые Штаты, повящённая в основном вопросам торговли. Напряженность в этой сфере уже удаётся разрядить на переговорах президента Джо Байдена с председателями Евросовета Шарлем Мишелем и Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Всю ночь делегации двух сторон пытались урегулировать их 17-летний спор о субсидиях для авиастроителей Boeing и Airbus. К утру достигнуто соглашение о 5-летнем «перемирии», во время которого будут взаимно отменены некоторые тарифы.

Возможно, будут сделан шаг к снятию пошлин на европейские сталь и алюминий, введённых при президенте Дональде Трампа якобы в интересах национальной безопасности. Это был бы жест доброй воли со стороны Байдена.

«Америка к вам вернулась, - сказал он европейцам. - На самом деле, мы никогда и не оставляли вас полностью. Но возвращаемся к тому факту, что в высших интересах США иметь хорошие отношения с НАТО и ЕС. У меня другое мнение, чем у моего о предшественника. "

«Действительно, последние годы были непростыми, - сказала фон дер Ляйен. - Мир драматически изменился, Европа изменилась. Но мы хотим заверить вас, что мы друзья и союзники, и мы очень надеемся на совместную работу».

В повестке дня саммита есть и другие важные темы, включая создания совместного Совета ЕС и США по технологиям и торговле. Он займётся согласованием стандартов для искусственного интеллекта и квантовых вычислений, а также повышением устойчивости поставок сырья, комплектующих и готовых товаров. Это можно рассматривать как способ совместной борьбы против растущей технологической и экономической мощи Китая.

Что касается международных отношений, то лидеры ЕС и США вырабатывают общий подход к России - всего за день до встречи Байдена в Женеве с президентом Владимиром Путиным.

На Саммите ЕС-США обсуждаются также проблемы изменения климата и пандемии коронавируса.