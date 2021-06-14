"День свободы" откладывается

В Великобритании откладывается окончательная отмена коронавирусных ограничений. Вместо 21 июня отмену теперь планируют на 19 июля. Так заявил премьер-министр Борис Джонсон. По его словам, решение принято после консультаций с учёными и врачами, обеспокоенными стремительным распространением варианта "Дельта", который был ранее известен как "индийский" штамм.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании:

"Число заражений выросло на 64% за неделю. В самых затронутых регионах оно удваивается еженедельно. В среднем число госпитализаций в Англии растёт на 50% в неделю а на северо-западе - на 61%. И эта тенденция продолжится, поскольку мы знаем беспощадную логику экспоненциального роста".

Обеспокоенность распространением "Дельты" в Лондоне начали высказывать ещё несколько дней назад; тогда же появились предположения о том, что снятие карантина может быть перенесено. Меду тем, 21 июня британцы уже успели прозвать "Днём свободы".

На Даунинг-стрит, к резиденции премьера, ещё до выступления Джонсона пришли сотни манифестантов. Они не согласны с решением правительства. Они опасаются, что в итоге ограничения вновь будут продлеваться ещё неоднократно.