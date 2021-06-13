"К Её Величеству прибыли президент США и его тёмные очки", — иронизирует британская пресса. Джо Байден приехал в Великобританию в рамках саммита "большой семёрки". На парад, который принимала Елизавета II, он явился в больших "авиаторах". Королевский протокол сильно осуждает подобные аксессуары в присутствии её величества. Потом Байдену, видимо, указали на промах, и на последующих кадрах президент уже без очков.

СМИ обеих стран ещё до визита беспокоились насчёт соблюдения протокола. Байден — по происхождению ирландец, а по вероисповеданию католик, и кланяться королеве он не стал. Американские журналисты пишут, что так ему посоветовала мать ещё 39 лет назад, когда сенатор Байден встречался с Елизаветой в первый раз.

Теперь он стал уже 13-м президентом США, с которым королева беседовала лично: это все американские лидеры за время её царствования, за исключением Линдона Джонсона.