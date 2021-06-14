Новый премьер Израиля обещает стране "исцеление"

Новый премьер-министр Израиля обещает "исцелить" расколотую страну. С таим заявлением Нафтали Беннет обратился к свежеутвержденному коалиционному правительству "Блок перемен" через считанные часы после парламентского голосования, где этой политической команде удалось пройти с перевесом всего в один голос. В коалиции - 8 партий, главным образом центристские и одна арабская.

"Сейчас на нас смотрит народ Израиля, все взгляды прикованы к нам. И на нас - бремя доказывания. Мы будем работать со всей ответственностью, чтобы устранить раскол в нации", - пообещал Беннет.

Правый националист, Беннет будет премьер-министром до сентября 2023 года в рамках соглашения о разделении власти. Затем он передаст свои полномочия центристу Яиру Лапиду, который на данный момент является новым министром иностранных дел.

"Коалиция опирается на дружбу и доверие, эти принципы наше правительство и будет проводить в жизнь, - пообещал Лапид. - Если мы поймем, как доверять и поддерживать друг друга, работая сообща, то все получится".

Тем временем Биньямин Нетаньяху, 12 лет возглавлявший израильское правительство, из премьера превратился в лидера оппозиции на посту главы партии "Ликуд".

Он не согласен, что его эпоха закончилась. "Если наша судьба - быть в оппозиции, мы будем работать здесь с высоко поднятой головой, пока не свергнем это опасное правительство и не вернемся к руководству страной своим путем", - заявил бывший премьер.

Израильское общество расколото: на одном фланге празднуют окончание эпохи Нетаньяху , приветствуя "Блок перемен". На другом - ставят под сомнение политическую жизнеспособность хрупкой и одновременно громоздкой коалиции.