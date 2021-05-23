Израиль - ХАМАС: перемирие и протесты

Спустя сутки после того, как в Газе начал действовать режим прекращения огня_ местные рыбаки, наконец вернулись в море. Починив сети, подготовив снасти и загрузив ими свои маленькие суда, они вновь взялись за работу, но сетуют на то, что зона, в которой разрешено рыбачить, стала значительно меньше.

"Там вдали можно увидеть израильские моторные лодки. С них - примерно в трёх милях (6 километрах) отсюда - нас обстреляли. И мы не можем далеко заплывать, вынуждены держаться у пляжа. Потому что надо как-то зарабатывать. Нам страшно. Очень страшно. Никакого перемирия нет. Стреляют даже в рыбаков", - говорит наш собеседник.

Тем временем, в субботу бойцы группировки ХАМАС с оружием в руках парадом прошли по улицам Газы. Демонстрация силы после 11 дней противостояния с Израилем, жертвами которого стали сотни людей.

На траурных мероприятиях был замечен Яхья Синвар. Палестинский военачальник, один из лидеров ХАМАС, выразил соболезнования семьям погибших в результате израильских авиаударов ...

А в Иерусалиме полиция Израиля применила светошумовые гранаты для разгона устроивших беспорядки палестинцев. Протесты были вызваны планами властей выселить десятки палестинских семей из их домов в квартале Шейх-Джаррах. Что в итоге и привело к резкому обострению ситуации в регионе.