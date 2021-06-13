Чемпионат мира по дзюдо: "золото" Кагеуры и "серебро" Башаева

В седьмой день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште всё внимание вновь приковано к сборной Японии. У Кокоро Кагеуры были все шансы принести своей команде первое золото в самом тяжёлом весе среди мужчин с 2003 года. Молодой дзюдоист, одолевший Тедди Ринера, был настроен очень решительно и дошёл до финала, где его ждала встреча с Тамерланом Башаевым.

У россиянина день тоже складывался удачно : в четвертьфинале он одержал верх над грузином Гелой Заалишвили, взяв реванш за поражение в финале "Большого шлема" в Тель-Авиве.

Поединок за "золото" был очень напряжённым: ни один из соперников не собирался сдаваться без боя. Наконец, Кагеура сумел заработать оценку "вадза-ари". После этого Башаев попытался выполнить удержание, но японцу удалось освободиться. В итоге Башаеву досталась серебряная медаль, а Кагеуре - золотая.

Мой наставник Иноуэ-сэнсэй не смог завоевать "золото" на своём последнем чемпионате мира в этом весе, так что я выиграл эту награду для него. Я очень счастлив. Кокоро Кагеура чемпион мира по дзюдо в весе свыше 100 кг

Финальный матч в самом тяжёлом весе среди женщин получился полностью японским. Вакаба Томита очень уверенно чувствовала себя на татами и продемонстровала прекрасное владение классической техникой дзюдо.Сара Асахина тоже была в прекрасной форме и показала, что она готова вернуть себе титул чемпионки мира.

В финале ни одной из дзюдоисток не удалось атаковать, в итоге Асахина одержала победу, когда её соотечественница получила третье "шидо". Томита повредила ногу, и после финального поклона двукратная чемпионка вынесла свою подругу по команде с татами на плечах. Это был, пожалуй, самый трогательный момент дня.

Сборная Японии вновь с огромным отрывом заняла первое место в общем медальном зачёте с 5 золотыми, 4 серебряными и 2 бронзовыми наградами.

Я очень счастлива и рада, что смогла вернуть себе красную нашивку чемпионки мира на кимоно. Сара Асахина двукратная чемпионка мира по дзюдо в весе свыше 78 кг

У сборной Украины тоже был повод для радости: Яков Хаммо одержал зрелищную победу с "иппоном" в поединке за бронзовую медаль. Вторая "бронза" досталась голландцу Рою Мейеру, который от радости станцевал забавный танец.

В заключительный день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште пройдут командные соревнования.