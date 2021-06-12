Джокович выбил Надаля c "Ролан Гаррос"

Новак Джокович не пустил Рафаэля Надаля в финал "Ролан Гаррос", лишив его шанса в 14-й раз трофей Открытого чемпионата Франции.

Пятничный матч 1/2 турнира выдался невероятно зрелищным для публики, но крайне изнурительным для спортсменов.

Вначале борьбу навязал испанец. Сербский теннисист отдал первую партию. Но, отыгравшись, Джокович сломил сопротивление короля грунта. Не без труда - 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2. Битва титанов длилась больше четырёх часов - в нарушение комендантского часа. Руководству даже пришлось запросить разрешение у Елисейского дворца на продолжение матча.

Первая ракетка мира Новак Джокович сразится в финале "Ролан Гаррос" с посеянным пятым греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в воскресенье.