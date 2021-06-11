Россия перед угрозой осуждения за сбитый рейс MH17 | #Куб

Спустя почти 7 лет после падения «Боинга» Малазийских авиалиний, сбитого в Донбассе, суд в Гааге начал рассматривать дело о катастрофе по существу. Международная следственная группа представляет доказательства того, что самолёт был сбит российской ракетой с территории, подконтрольной сепаратистам, из зенитного комплекса «Бук», который был доставлен из России. В распоряжении следователи как записи телефонных переговоров и фотографии ЗРК из Донбасса и России, так и показания свидетелей.

Москва неоднократно отвергала обвинения в причастности к гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса MH17. Российская сторона заявляла, что лайнер был сбит украинским штурмовиком Су-25. Потом в Москве настаивали, что это украинские военные запустили ракету ПВО, говорили, наконец, что украинский зенитный комплекс «Бук» могли захватить и использовать сепаратисты.

Россия обвиняет Международное следствие в нежелании сотрудничать и отказе от важнейших свидетельств. На этой неделе поводом для критики стало отсутствие в деле данных американских спутников наблюдения. «Колоссальной важности факты утаиваются», — заявлял глава российского МИДа Сергей Лавров.

Новые свидетели

Многие из представленных в суде свидетельств были известны и ранее. Часть из них публиковала международная группа журналистов-расследователей Bellingcat. Но слушания оказались неожиданными и для её представителей. Во всяком случае, так рассказывает руководитель отдела расследований Bellingcat Христо Грозев. Одной из главных «информационных бомб» он называет показания непосредственных свидетелей запуска ракеты и бывших участников вооружённых формирований сепаратистов.

Прокремлёвские комментаторы пишут об избирательном подходе к доказательствам. Они подозревают, что суд не учитывает свидетельства в пользу невиновности России.

На третий день слушаний по делу о крушении малазийского Боинга суд запутался. Еще накануне все было ясно, как день:... Posted by Александр Коц on Thursday, June 10, 2021

Кто ответит за «Боинг»?

Кто должен понести ответственность за сбитый «Боинг» Малайзийских авиалиний — Россия или Украина?

Как вы считаете, можно ли доверять Международной следственной группе? Должны ли выводы суда в Гааге стать основанием для жёстких мер против обвиняемых в причастности к убийству пассажиров и членов экипажа MH17?

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