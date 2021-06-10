Национальный музей Дании воссоединил разлученных викингов-родственников

Национальный музей Дании воссоединяет семьи. В Копенгагене впервые в рамках одной экспозиции будут представлены скелеты двух викингов-родственников, разлучённых около тысячи лет назад. Их кровную связь помог обнаружить анализ ДНК. Правда выяснить, кем именно они приходились друг другу - дедом и внуком или дядей и племянником - археологам пока не под силу.

"Мы почти никогда не находим скелеты членов одной семьи. Как археологи, мы не можем догадаться, есть ли у раскапываемого нами скелета родственники. Но новые ДНК-технологии и исследования позволяют определить связь двух скелетов. Это большое открытие, потому что теперь мы можем проследить перемещения одной семьи в пространстве и во времени", - отмечает Жанет Варберг, археолог.

Младший, 20-летний викинг мог быть убит во время одного из набегов в Англии в 11 веке. Старший, пятидесятилетний мужчина был его современником - с максимальной разницей в полсотни лет - и умер на датском острове Фюн. У него был артрит и незажившая рана от меча.

Всего 150 костей одолжил Дании на три года британский Оксфордширский музей. Выставка открывается 26 июня.