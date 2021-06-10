Выборы в Перу: правые требуют перепроверить "подозрительные бюллетени"

Тысячи сторонников перуанской правой партии "Народная сила" вышли на улицы Лимы с требованием честных выборов. Их кандидат на пост президента Кейко Фухимори призвала местный ЦИК перепроверить полмиллиона "подозрительных", по ее словам, бюллетеней. Официально подсчет голосов пока не окончен, но, по предварительным данным, ей не удается возглавить страну уже с третьей попытки. Первые две были в 2011 и 2016 годах.

"Дело не в моей кандидатуре, а в уважении к голосам миллионов перуанцев, которые хотят, чтобы их голоса уважали и чтобы этот процесс был прозрачным и чистым", - заявила она.

После обработки свыше 99% бюллетеней представитель леворадикальной партии "Свободное Перу" Педро Кастильо опережает свою соперницу на 0,4%

"Мы будем правительством, уважающим демократию", - заявляет он.

Наблюдатели Организации американских государств пока каких-либо нарушений не усмотрели. Сам Кастильо призвал сторонников "не поддаваться провокациям" и дождаться завершения подсчета голосов в сельской местности, где его поддержка особенно велика.