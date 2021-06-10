Борьба с мошенничеством времён пандемии

Организованная преступность пытается нажиться на трудностях, связанных с коронавирусом. Соответственно, за последний год-полтора прибавилось забот у Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) . Оно выявило более 1000 предприятий, заподозренных в нелегальном производстве санитарных товаров. Это способствовало изъятию миллионов поддельных масок, санитайзеров и наборов для тестирования, многие из которых сами представляют опасность для здоровья.

«С началом пандемии, когда возник спрос на лицевые маски, и во многих странах-членах ЕС их остро не хватало, стало предлагаться много поддельных масок, - сказал директор OLAF Вилле Итяля. - С этими контрафактными масками было много проблем, потому что это ненастоящие, некачественные маски, очень плохие".

Бюро завершило более 200 расследований таких дел и добилось возвращению 293 млн евро государственных средств. OLAF обычно хранит молчание по поводу замеченных им угроз, но в феврале оно открыто предупредило о крупных махинациях с вакцинами. В результате преступникам не удалось сбыть этот поддельный товар, хотят они предлагали его 16 странам ЕС.

«Как только началась кампания прививок, пришли мошенники с фальшивыми вакцинами. Они запросили у стран-членов 16 млрд евро за 1,2 млрд доз,- продолжал Итяля. - Это показывает огромный размах мошенничества. А предложенные вакцины выглядели как настоящие”.

В этом году перед Бюро стоит новая задача — проследить за выделением пострадавшим странам сотен миллиардов евро из Восстановительного фонда. Для этого OLAF налаживает тесную координацию со странами-членами и новой Европейской прокуратурой. Вместе они намерены не допустить попадание чрезвычайной помощи не в те руки.