Аргентина запускает производство "Спутника V"

Аргентина готовится начать производство "Спутника V". Первая партия сырья для этого самолётом прибыла в страну во вторник.

Вместе с активным компонентом российской вакцины от коронавируса также рейсом "Аргентинских авиалиний" доставили более 400 тысяч доз препарата для применения в рамках прививочной кампании.

Изготавливать вакцину - уже под названием "Спутник VIDA" - будет местное фармпредприятие Richmond. На начальном этапе планируют производить по одному миллиону доз в месяц.

Аргентина, в которой зафиксировано почти четыре миллиона случаев заражения COVID-19, первой в Латинской Америке сертифицировала российскую вакцину.

На сегодняшний день, "Спутник V" одобрен к применению в более чем 60 странах.

Хотя им уже прививают в Словакии и Венгрии, Евросоюз регистрировать препарат не торопится. Экспертиза началась ещё в марте. Как сообщал европейский регулятор, процедура затянулась из-за того, что российский производитель не предоставил все необходимые данные. Представители последнего утвеждают обратное. В РФПИ и российском Минздраве не теряют надежду на то, что "Спутинку V" дадут "зелёный свет". На днях перспективы его сертификации в телефонном разговоре обсудили президент России и глава Евросовета.

Но, как заявляли в Еврокомиссии, даже если это произойдёт в ближайшее время, в страны сообщества вакцина поступит "слишком поздно" - у населения ЕС к тому времени скорее всего будет сформирован коллективный иммунитет.