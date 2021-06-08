Женщина из ЮАР родила 10 детей и побила рекорд Гиннесса

Женщина из Гаутенга, Южная Африка, родила 10 детей, побив рекорд Гиннесса, принадлежащий малийке Халиме Сиссе, которая в прошлом месяце родила девять детей в Марокко. Об этом сообщает местное издание IOL.

Во время обследования врачи обнаружили лишь восьмерых детей, но 37-летняя Госиама Тамара Ситоле родила семерых мальчиков и трех девочек с помощью кесарева сечения.

Ситоле, у которой уже есть шестилетние близнецы, ранее говорила, что не проходила лечение от бесплодия, после которого может появиться на свет сразу несколько детей. По словам ее партнера, она родила на 29 неделе беременности.

"Я потрясена своей беременностью. Вначале было тяжело, мне было больно. Сейчас все еще тяжело, но я уже привыкла к этому. Я молю Бога помочь мне родить всех моих детей здоровыми, и чтобы я и мои дети выжили", - говорила Ситоле местным журналистам еще до родов.

Отец детей Тобого Цотеци сперва не мог поверить произошедшему. По его словам, он потратил много времени на то, чтобы изучить вопрос.

"Я не мог в это поверить. Я чувствовал себя избранным Богом. Я чувствовал себя благословленным, поскольку многие люди нуждаются в детях. Это чудо, которое я ценю", - сказал он.

Следующие несколько месяцев дети проведут в инкубаторе.

Ситоле побила рекорд по числу детей, родившихся за время одних родов, принадлежавший малийке Сиссе, которая в прошлом месяце родила девять детей в одной из больниц Марокко.

До Сиссе рекордсменкой по количеству выживших детей, рожденных при одних родах, была американка Надя Сулеман, родившая восемь детей в 2009 году. Ее восьмерняшки были зачаты с помощью ЭКО.