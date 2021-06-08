Коронавирус: в Чили растут кладбища

В Чили число жертв Covid-19 превысило 30 тысяч человек. В течение понедельника скончались 120 человек и зарегистрировано почти 7000 новых случаев.
На кладбище в столице страны, Сантьяго, которой и так одно из самых больших в Латинской Америке, возникают всё новые большие участки.
По данным минздрава, больницы заполнены на 96%, число поступающих всё время растёт, поэтому власти страны продлили режим закрытых границ минимум до 30 июня.
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