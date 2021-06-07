MOVELETUR: бесшумное и экологичное погружение в природу

Средневековая деревушка Фермозель, расположенная в испанском регионе Кастилия и Леон, известна не только живописными пейзажами. Здесь - в рамках европейского проекта MOVELETUR - находится одна из точек проката электромобилей для посещения окружающих достопримечательностей на границе Испании и Португалии.

"Мы собираемся посетить знаменитую смотровую площадку, откуда открывается вид на Португалию, по ту сторону реки Дуэро, - рассказывают португальские туристы Эстер и Хосе Луис. - Мы также хотим сделать остановку в церкви Санта-Крус".

Благодаря MOVELETUR, туристы могут посетить 7 заповедников, расположенных на Пиренейском полуострове, и что интересно - с нулевым уровнем выбросов СО2. Следуя специально разработанным маршрутам общей протяженностью 1000 километров, они не пропустят ни одной стоящей достопримечательности.

"Наиболее популярный среди туристов маршрут - это каньон, - говорит представитель проекта MOVELETUR Хулия Сендин Гарсиа, эксперт по защите окружающей среды. - Дело в том, что русло местной реки - это зона особой защиты птиц. Здесь обитает, например, чёрный гриф, размах крыльев которого достигает 3 метров. А также белоголовый сип, его размах крыльев - 2 метра. И наконец стервятник, который стал символом нашего заповедника".

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Цель проекта - продвижение экологического туризма. Парк электромобилей насчитывает до ста единиц, в том числе: 81 велосипед, 3 трехколесных мотоцикла, 4 электромобиля, 8 скутеров и 3 электроповозки (тук-тук).

Общая стоимость проекта - без малого 908 829 евро. 75 % финансируются из бюджета регионального фонда ЕС, так называемой "Политики сплочённости".

Чтобы забронировать одно из этих транспортных средств, следует зайти на сайт MOVELETUR. Протестировавшие данный вид туризма в восторге: в тишине и в отсутствие толпы можно встретить весьма интересных обитателей здешних мест.

"Электромобиль останавливается так же бесшумно, как едет, - рассказывает автор идеи MOVELETUR Хесус Диес. - Животные и птицы не пугаются и дают себя рассмотреть, в отличие от транспорта с обычным двигателем внутреннего сгорания. Впечатления от погружения в природу совсем другие!"

Маршрут MOVELETUR протяжённостью 1000 километров euronews

Главной трудностью было создать по всему маршруту - как в Испании, так и в Португалии - зарядные станции. Но авторы проекта с этим справились.

Педро Паррейра и его семья выбрали электроповозку для поездки в португальский город Браганса, известный своей романской архитектурой.

"Мы посетили замок XIII века и историческую часть Брагансы, - делится впечатлениями Педро. - Благодаря интегрированному в электроповозку тач-паду с информацией о маршруте и расположенных на нём достопримечательностях, мы получили довольно полное представление об истории города".

Река Дуэро образует естественную границу между Испанией и Португалией. Благодаря проекту MOVELETUR, который удостоился похвал ЮНЕСКО, соседние страны теперь объединяют прочные экологические связи.