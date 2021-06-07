Европейская комиссия приветствовала соглашение министров финансов семи наиболее развитых стран мира о введении налога на прибыль крупных корпораций в размере не менее 15%. Брюссель назвал это принятое в Лондоне решение шагом к глобальному налогу на компании, который положит конец налоговым убежищам и уклонению от уплаты налогов. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони написал:

«Это большое соглашение для Большой семёрки. Транснационалы должны платить налоги там, где они получают прибыль. Государства одобрили 15-процентное минимальное налогообложение. Это значит больше справедливости и меньше уклонения от уплаты налогов".

По статистике Евросоюза, это увеличит ежегодные поступления в его бюджеты на 50 млрд евро. Однако поднятию сбора с корпораций не рады страны с низким и льготным налогообложением, такие как Ирландия. Её представляет в Европарламенте либерал Билли Келлехер.

«Мы должны очень хорошо осознавать тот факт, что у нас есть развитые и развивающиеся страны, большие и малые страны. Мы должны признать, что предложение G7 не обязательно подходит для каждой экономики по всему миру. Его надо выполнять осмотрительно. Но я приветствую тот факт, что мы хотим перейти к этапу, на котором у нас будет устойчивое международное налогообложение ".

Чтобы иметь более широкий охват, налоговое соглашение должно быть достигнуто на уровене Организации экономического сотрудничества и развития. Тем временем, Евросоюз работает над изменением своей системы налогообложения. Ребекка Кристи из брюссельского института "Брейгель" считает, что в последнее это приносит плоды:

_«С 2015 года ЕС сосредоточился на том, чтобы не допускать перевода прибыли из тех стран, где корпорации её зарабатывают туда, где меньше налоги. Но настоящий прогресс в этом направлени был достигут в 2021 году отчасти из-за смены администрации в США." _

На той же неделе в ЕС было заключено долгожданное соглашение об инструменте налоговой прозрачности. Крупные транснациональные компании, работающие в ЕС, должны будут отчитываться о своей деятельности в каждой стране, где они получают прибыль и где платят налоги.

Соглашение далеко не безупречно, поскольку раскрытие такой информации будет обязательным только для членов Евросоюза и стран, включенных им в список налоговых убежищ. Но евродепутат-социалист из Испании Ибан Гарсия дель Бланко считает, что гласность неизбежна:

"Отныне мы будем знать всё, что происходит в Европейском Союзе. Я хотел бы напомнить, что 80% уклонения от уплаты налогов происходит внутри и между членами Евросоюза. У нас будут определенные и очень подробные данные о происходящем во многих налоговых убежищах. Поэтому сегодня стало лучше, чем вчера. Мы должны дать оценку тому, что у нас есть, а затем двигаться дальше с завоёванных позиций. На данный момент у нас уже есть правила финансовой транспарентности. Мы первые на земле, где есть нечто подобное".

Этот процесс может быть подстёгнут тем, что для восстановления после пандемии государствам нужно много денег. А корпоративные налоги — это крупный их источник.