Мексика: выборы на фоне насилия

В Мексике проходят выборы в нижнюю палату федерального Конгресса и местные органы власти.

Также в 15 из 32 штатов станут известные имена губернаторов.

Согласно официальным данным, в списки избирателей включены порядка 93,5 млн человек, что делает это голосование крупнейшим в истории республики.

Основная борьба за 500 мест в Палате депутатов развернется между пропрезидентской коалицией левого толка "Вместе творим историю" и оппозиционным объединением "За Мексику", куда входят правая Партия национального действия (ПНД), правоцентристская Институционно-революционная партия (ИРП) и левоцентристская Партия демократической революции (ПДР).

Избирательная кампания проводилась в условиях борьбы с пандемией и была омрачена многочисленными актами насилия.

С сентября 2020 года в Мексике были убиты более 90 политиков.

Самым громким стало убийство кандидата в мэры города Кахеме Абеля Мурриеты во время предвыборного выступления в середине мая.

Последней жертвой стал Рене Товар, кандидат в мэры города Касонес-де-Эррера в восточном штате Веракрус от партии "Гражданское движение", убитый неизвестными преступниками в ночь на субботу.

В конце мая его соратница по партии Альма Барраган, выдвигавшаяся в мэры города Моролеон в штате Гуанахуато, была застрелена в ходе встречи с избирателями.

Официальные результаты выборов станут известны к утру понедельника.