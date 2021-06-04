Словенские СМИ в тупике?

Пятничные демонстрации

Вот уже год по пятницам сотнидемонстрантов, многие на велосипедах, собираютсяперед зданием парламента в столице СловенииЛюбляне. Они приезжают, чтобы выразить несогласие с решениями властей. Бессменной темой пятничных слетов остается свобода слова.

Сара - будущий журналист. "Нынешнее правительство Словении не делает для нас ничего хорошего. Они пытаются все разрушить, уничтожить СМИ, - говорит девушка. - Мне, как будущему журналисту, грустно, и я злюсь.

Блаж Згага - известный своими расследованиями журналист. Он поставилпод сомнение легитимность, методы управления кризисным подразделением, созданным правительством в начале пандемии. Мужчина стал объектом жесткой клеветнической кампании в социальных сетях. Начало атакам положила анонимная публикация с оскорблениями на официальном аккаунте кризисного подразделения.

Он вспоминает: "После этого твита пропагандистские СМИ, рупор словенского правительства, стали публиковать обо мне материалы. Меня в них называли антигосударственным заговорщиком, лжецом. Я тогда получал десятки угроз, мне угрожали смертью".

Сразу несколько международных организаций встали на защиту Блажа. Они призвали ЕС обратить внимание на травлю. В результате Еврокомиссия попросила правительство Словении обеспечить безопасность журналиста.

"Почти все угрозы немедленно прекратились. Как будто кто-то нажал на кнопку "стоп", - рассказывает Блаж. - Это значит, что до этого кто-то нажал на "пуск", верно?"

Деньги для критиков

В журналистском сообществе не исключают, что распоряжения такого рода могли поступить с самого верха - от премьера Янеза Янша, ультраконсерватора. Он находится у власти уже год и не перестает критиковать СМИ. На правительственном сайте он обвиняет журналистов в монополии на ложь.

Сложностей хватает и на других уровнях. Так, недавно государство приостановило выделение госсредств, предназначенных для национального агентства печати STA. Еврокомиссия выразила обеспокоенность. Правительство заявило, что заблокировало средства, потому что не получило необходимых документов от информагентства. По словам представителей STA, это - ложь. Субсидии составляет половину бюджета СМИ.

Барбара Штрукель, главный редактор агентства, поясняет: "Этот год - год председательства Словении в Европейском Совете, а также год, когда будет отмечаться 30-я годовщина независимости страны. Финансовая нестабильность ставит под угрозу реализацию редакционных проектов , под угрозой и инвестиции в развитие, запланированные на этот год".

История с инфорамгенством - не единственная. В этом году финансовой господдержки недосчитались несколько СМИ, которые критикуют правительство. Наблюдатели опасаются, что так власти хотят заглушить критиков.

Обвинения, которые Министерство культуры, патронирующее СМИ, отвергает. Выделять средства или нет, зависит исключительно от качества проектов соискателей, а не от их политической ориентации, уверяют наши собеседники. Митя Иршич из отдела по связям с общественностью напоминает: "Объявляется тендер, и СМИ приходится конкурировать , чтобы выиграть его. При прежних властях что-то получали все соискатели. А потом экспертная комиссия министерства решила, что средства должны распределяться по заслугам".

Урсула Мених Докл, глава медиа-директората министерства, добавляет: "Наша цель - способствовать созданию контента, который обеспечит плюрализм, разнообразие мнений и взглядов по разным вопросам".

Многие словенские журналисты считают, что "помощь в создании контента", заявленная министерством - не что иное, как попытка взять под контроль рынокСМИ. Эта концепциянаходит широкую поддержку на общественном телеканале RTV , который премьер регулярно обвиняет в распространении ложной информации с целью дестабилизации правительства.

Что включить в шоу?

Женщины в СМИ - главная мишень критики, объект постоянного недовольства властей. Елена Ашич - одна из звездных ведущих - сталкивается с жестокими нападками в социальных сетях. Их, говорит журналист, с энтузиазмом подхватываютдружественныепартии властиСМИ.

"Это очень опасное давление. Теперь, размышляя о темах, которые я хочу поднять в программе, я не могу не думать о последствиях, о нападках, которые передача может спровоцировать.

И из-за этого порой мы обращаемся к менее взрывоопасным темам. Получается, что атака на журналистов вдет к самоцензуре. Это стало большой проблемой в Словении", - рассказывает ведущая.

Проблема, которую один из его коллег, ведущий парламентской программы канала Игорь Пиркович, не считает столь острой. Нападки в социальных сетях - неотъемлемая часть профессии журналиста, говорит он. И отрицает какое-либо давление со стороны правящей власти.

"Журналисты могут выступать с критикой, в том числе и в адрес нынешнего правительства. И в этом плане у нас нет ни ограничений, ни ни последствий. Давление на журналистов было, но со стороны предыдущего кабинета. А вот проблема давления на журналистов со стороны владельцев СМИ - да, она существовала и продолжает существовать", - отмечает он.

Фейк и правда

Это - аллюзия на пулсловенских СМИ, который власти называют антиправительственными. В ответсторонники нынешнего премьера сформировалисобственную медийнуюструктуру, получив поддержку венгерских инвесторов, близких к Виктору Орбану. Среди детищ этого партнерства - Nova24, канал, который нередко а обвиняют в заигрывании с ультраправыми.

Главный редактор Борис Томасич ведет программу "Кто вас обманывает?", она увидела свет в начале пандемии. "Масштаб фейка, распространяемого главными СМИ вплоть до сегодняшнего дня - просто нереальный. Я осуждаю манипуляции и ложь и показываю другую сторон событий, правду!", - рассказывает Томасич.

Приможж Сирман - человек , который недавно был одной из любимых мишеней канала.

Ведущий расследования журналистзанимался в числе прочего громким скандалом вокруг финансирования партии премьера и близких к нему людей. Примож и его коллеги работают в оналйн СМИ Uncensored, против них подано 39 судебных исков . Истец, сам находящийся под следствием по подозрению в отмыванииденег, обвиняет журналистов в клевете.

"Их цель ясна! Они хотят уничтожить нас в профессиональном и личном плане, - говорит Примож. - Они хотят, чтобы мы закрылись, перестали работать. В этом их задача. Но мы не боимся, мы будем продолжать. Мы не хотим быть ничьим пропагандистским орудием, мы хотим просто свободно заниматься своей работой, потому что мы живём в свободной демократической стране".

Несколькими днями позже десятки тысяч человек к вышли на улицы Любляны, чтобы еще раз потребовать ухода Янеза Янши и проведения досрочных выборов.