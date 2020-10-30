Прекратится ли "война пошлин" между США и ЕС после выборов?Комментарии
Может ли европейская экономика ожидать, что тучи рассеются после выборов в США? Описанный Дональдом Трампом как первый коммерческий враг Соединенных Штатов Евросоюз заплатил высокую цену за его политику "Америка прежде всего".
Сколько еще Европа потеряет с его переизбранием, и сколько могла бы выиграть от победы демократа Джо Байдена? В свете меняющегося облика трансатлантических отношений ожидать можно всего чего угодно, говорят нам те, с кем мы встретимся в этом выпуске. Мы начинаем из самого сердца французских виноградников
Расположенная между регионами Бургундия и Божоле винодельческая и торговая фирма Maison Loron отправляет четверть своего экспорта на американский рынок.
Но в прошлом году бизнес заметно пострадал, когда по французскому, немецкому и испанскому экспорту вина ударили новые 25%-ные американские пошлины. Сохранение доли рынка в США имело решающее значение в условиях конкуренции.
Под американские пошлины подпали и другие многочисленные европейский продукты питания и напитки.
Экспортеры стали жертвами длительной борьбы между Airbus и его американским конкурентом Boeing. Признав европейские субсидии Airbus незаконными Всемирная торговая организация год назад дала зеленый свет Дональду Трампу на наложение штрафных санкций в размере около 7,5 млрд долларов.
Ответ не заставил себя долго ждать: в начале октября та же ВТО разрешила ЕС ввести пошлины на американские товары на сумму в 4 млрд долларов, признав незаконными уже субсидии Boeing.
Дональд Трамп так описал торговые отношения между США и Евросоюзом два года назад.
Это заявление было сделано вскоре после того, как Европейский союз ввел новые пошлины на американский экспорт стали и алюминия, а также на ряд знаковых американских товаров.
Око за око в ответ на аналогичные американские пошлины, введенные ранее на европейскую стальную и алюминиевую продукцию.
Эта подковерная борьба, как ожидается, не снизит обороты, если Дональд Трамп будет переизбран на выборах 3 ноября. Если переговоры не смогут разрешить торговые споры, Европейский союз пообещал принять меры.
Несмотря на штрафную налоговую политику Дональда Трампа, положительный торговый баланс Европейского союза с Соединенными Штатами постоянно рос с его прихода к власти в январе 2017 года.
Так же как и двусторонний дефицит торгового баланса, достигший своего пика в конце прошлого года.
Если нынешний глава Белого дома будет переизбран, это может запустить новый виток торговой войны ЕС с США. Европейскому автомобильному импорту грозят 25%-ые пошлины в ответ на объявленные лидерами ЕС пошлины на цифровые услуги для американских техногигантов.
Война пошлин приостановлена до конца года – крайний срок для заключения соглашения пока не обозначен.
Но этот вопрос лишь один из целого ряда спорных тем, которые, как ожидается, не исчезнут независимо от исхода выборов, говорят эксперты по обе стороны Атлантики.
Кандидат от демократов ясно дал понять, что внутренние проблемы будут превалировать перед новыми торговыми сделками. Возможно, это ослабит торговые войны и облегчит глобальное сотрудничество.
Остаются вопросы о будущем санкций в отношении европейских компаний, ведущих бизнес с Ираном, Китаем или Россией.
Джо Байден обещает возобновить переговоры с Ираном, но только после того, как Тегеран выполнит свои ядерные обязательства и разделяет озабоченность Дональда Трампа по поводу европейских сделок с китайскими технологическими компаниями, а также проекта газопровода между Россией и Германией.
Эти и другие факторы неопределенности побуждают Европейский союз к большей сплоченности, чтобы вернуть себе прежнюю силу.
По словам эксперта Эдварда Олдена, ЕС должен твердо отстаивать собственные интересы в области торговли. По его мнению, за последние четыре года Европа с этим неплохо справилась, и именно поэтому администрация Трампа не добилась такого большого прогресса в своих спорах с Европой. Для него ясно одно, резкого изменения ситуации в торговых отношениях ЕС и США не стоит ожидать, независимо от того, кто станет президентом.