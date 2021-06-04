Финляндия: завтрак за чужой счёт

В Финляндии не стихает скандал вокруг премьер-министра Санны Марин. Как оказалось, глава правительства оплачивала завтраки для себя и своей семьи из государственных средств. Расходы, как сообщили СМИ, составляли не менее 850 евро в месяц. В связи с этим полиция проводит доследственную проверку. Финские журналисты назвали это дело "завтракгейт". В канцелярии премьера отмечают, что льгота на питание предоставлялась и предшественникам Марин. Избиратели, ожидающие честности и прозрачности в работе должностных лиц, возмущены подобной практикой.

Бергфорс Нюберг, корреспондент Euronews: "Некоторые люди в социальных сетях призывают Санну Марин уйти в отставку. Сама премьер-министр заявляет, что намерена продолжить работу и сосредоточиться на предстоящих местных выборах, которые состоятся в следующее воскресенье. Есть те, кто считают, что скандал с завтраками может навредить не только имиджу Марин, но и в целом социал-демократам. Финские СМИ с удовлетворением отмечают, что Финляндия страна, где журналисты могут задавать вопросы властям и требовать от них ответов".

В полиции подчеркивают, что рассмотрение дела о завтраках не коснется действий самой Санны Марин, оценка будет даваться работе чиновников правительственной канцелярии. Между тем премьер заявила о готовности возместить в госбюджет потраченные на завтраки средства.