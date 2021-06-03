Протасевич признал вину

Белорусский журналист Роман Протасевич, один из основателей телеграм-канала Nexta, сообщил, что признал вину в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок. Об этом он рассказал в эфире белорусского государственного телеканала.

"Я признаю вину по 342-й статье Уголовного Кодекса Республики Беларусь (организация несанкционированных акций). Призывы, которые я опубликовал, способствовали тому, что на улицах начались беспорядки и Минск три дня жил в состоянии хаоса", - сказал Протасевич, задержанный в минском аэропорту после принудительной посадки самолета авиакомпании Ryanair, в котором он направлялся из Афин в Вильнюс.

Блогер также сообщил, как в августе прошлого года в период массовых протестов против фальсификации президентских выборов через специальный чат координировались действия манифестантов. Кроме того Протасевич признался, что уважает Александра Лукашенко, хотя ранее его много критиковал.