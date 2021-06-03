Норвегия вызвала посла США из-за обвинений в шпионаже

Норвегия в четверг вызвала посла США после сообщений о слежке американцев за политиками в четырех европейских странах, включая скандинавское королевство, сообщили норвежские СМИ.

"Я рада, что американцы дали нам понять, что изменили свою практику слежки за союзниками с 2014 года и что они хотят сотрудничать с нами и с остальными, чтобы составить карту произошедшего, - цитирует премьер-министра Норвегии Эрну Сульберг информационное агентство NTB. - Сегодня мы вызвали посла США в Осло, чтобы проследить за выполнением этого намерения".

Ранее в СМИ появились сообщения, что Дания, по заказу США, следила за некоторыми политиками и компаниями Франции, Германии, Швеции и Норвегии.

В среду Дания сообщила, что у нее налажен "хороший диалог" с европейскими партнерами, и необходимости "восстанавливать" отношения с Францией и Германией нет. Премьер-министр страны Метте Фредериксен отказалась напрямую комментировать ситуацию, однако подчеркнула, что в целом "систематической слежки за союзниками быть не должно".

"Между нами хороший диалог, - сказала журналистам глава правительства Фредериксен. - Я не думаю, что говорить о том, что нам нужно восстанавливать отношения с Францией или Германией верно. У нас есть постоянный диалог, в том числе в области разведки".

В понедельник Париж, Берлин и другие европейские столицы потребовали объяснений от Соединенных Штатов и Дании.

Согласно расследованию датского общественного телевидения Danmarks Radio (DR), которое вышло в эфир в воскресенье вечером, Вашингтон использовал датскую подводную кабельную сеть по крайней мере до 2014 года для подслушивания видных деятелей четырех стран, среди которых была Ангела Меркель.

По данным DR, через Данию США получили доступ к текстовым сообщениям, телефонным звонкам и интернет-трафику, включая поисковые запросы и переписку в чатах и мессенджерах официальных лиц, среди которых был и тогдашний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Одним из неизвестных моментов в этом деле является степень осведомленности Копенгагена о слежке. Вашингтон отказался комментировать вовлеченность европейского королевства.

Откровения DR основаны на закрытом докладе датской военной разведки (FE) под названием "Операция Данхаммер", который был представлен в 2015 году после "дела Сноудена", когда информатор WikiLeaks Эдвард Сноуден разоблачил систему слежки АНБ.

В августе прошлого года несколько чиновников FE были уволены за сокрытие определенной информации, и, согласно DR, их увольнение было связано с досье.