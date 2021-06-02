Сербия пешком: лучшие маршруты

Мечтательные горные склоны и длинные извилистые реки Сербии - настоящий подарок для любителей пеших прогулок. Здесь есть маршруты для самых выносливых, с крутыми, изрезанными подъемами и захватывающими дух пейзажами каньонов. Для более спокойных прогулок Сербия предлагает тропы, проходящие мимо монастырей, виноградников и водопадов.

Вот несколько маршрутов!

1) Лучшие водопады: Бабин Зуб

Горный массив Стара-Планина в Восточной Сербии - излюбленное место для знающих страну.

Регион, буквально усеянный водопадами, холодными ручьями и живописными деревнями, остается практически неизведанным для массового туриста. Бабин Зуб получил свое название из-за разъеденных поверхностей скал на вершин хребта. Сюда можно подняться в весенние и летние месяцы (зимой Бабин Зуб превращается в горнолыжный курорт), с этой точки открываются едва ли не лучшие виды гористой Сербии.

2) Мифы в дорогу: Гора Ртань

Вихрь мифов и легенд, окружающих гору Ртань, привлекает туристов на протяжении десятилетий. Говорили, что это база инопланетян, пирамида, замаскированная лесами, дом могущественного волшебника.... Считается, что травы, растущие на склонах горы, обладают целебными свойствами и используются для приготовления знаменитого Ртанджского чая. Воспользуйтесь возможностью попробовать чашечку тонизирующего напитка! Здесь мало тени, поэтому многие туристы выбирают ночные прогулки, которая заканчивается великолепными рассветными видами на вершине.

3) Лучшее место для слияния с природой: Вратна

Каньон реки Вратна - интригующее зрелище для любителей трекинга в Восточной Сербии. Указатели ведут вверх по склону от монастыря Вратна к трем огромным каменным аркам. До первых двух, называемых Малые и Большие ворота, добраться легко, а путь к третьим - Сухим воротам - гораздо сложнее. На этих маршрутах часто можно увидеть диких овец и оленей, так что будьте начеку.

4) Лучшее место для сложного испытания: горы Сврльиг

Один из самых сложных маршрутов для походов в Сербии - горный массив Сврлиг. Сюда стоит идти, если вы уверены в своей физической подготовке. Но вознаграждение за это огромное: абсолютные спокойствие и тишина, синь неба и живописные лесные пейзажи.

Здесь есть однодневные маршруты, но для более опытных туристов возможен замечательный дальний поход, он занимает около пяти дней и предполагает посещение крепостей, источников и деревень, с ночевками по пути.

5) Лучшее место для посещения монастырей: Ущелье Овчар-Каблар

Ущелье Овчар-Каблар - потрясающе красивое место для пеших прогулок, с крутыми известняковыми скалами, уходящими в небо над извилистой рекой Западная Морава. Этот тихий уголок также известен как Святая гора Сербии, поскольку в регионе расположены десять монастырей.

В местной деревне Овчар Баня есть прекрасный спа-центр, где вам предложат массаж, уходовые процедуры и тонизирующее погружение в бассейны с термальной водой.

6) Лучшее место для спелеологии: каньон Лазаря

В Восточной Сербии стоит посетить головокружительный каньон Лазаря, самый глубокий и протяженный в стране. Вокруг предусмотрено бесчисленное множество маршрутов, от легких до очень сложных, поэтому перед тем, как отправиться в путь, стоит проконсультироваться.

Настоящим украшением любого похода в этом районе является возможность исследовать древние пещеры. Вблизи деревни Злот их более 200, самая большая - пещера Лазаря длиной 9 407 метров. Зайдите внутрь, чтобы осмотреть участок, доступный для туристов: вас ждут уникальные виды внушительных пещерных залов, украшенных гигантскими сталагмитами и сталактитами.

Пещеры Лазаря Dalibor Tomic/

7) Лучшее место для спокойных прогулок: Фрушка-Гора

Всего в получасе езды на юг от Нови-Сада вас ждут зеленые холмы и лесные тропинки национального парка Фрушка-Гора. Этот адрес - частый выбор городских жителей, которым нужна восстанавливающая душу и силы прогулка на природе. Тропы хорошо обозначены и по большей части несложны для путешественников.

Еще со времен Римской империи в регионе производят вино. Здесь есть несколько симпатичных виноградников, где стоит сделать остановку и попробовать местные вина. Например, Бермет - сладкое, крепкое и ароматное вино на травах.

Фрушка-Гора. tamburix/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/rs/ Contact: tamburix@gmail.com

8) Лучшее место для посещения исторических достопримечательностей: Национальный парк Джердап

Один из самых красивых участков Дуная проходит через Национальный парк Джердап, прогулка вдоль берегов реки - легкий и приятный досуг. Продолжите путешествие, чтобы увидеть знаменитые Железные ворота - это ущелье является пограничным между Сербией и Румынией, а река течет между Карпатскими и Балканскими горами.

В парке также находится интересный археологический памятник Лепенски-Вир, стоянка мезолитических охотников, где выставлены доисторические скульптуры, археологические находки. Многим - около 8 тысяч лет.