Лион в ритме танца

В центре внимания биеннале танца во французском Лионе в этом году - Африка и молодежь. В фестивале участвуют более 40 танцевальных коллективов со всего мира, в том числе и из 16 африканских стран. Среди них - труппа нигерийского хореографа Кудуса Оникеку. Его танцоры приняли участие в традиционном параде открытия биеннале, который на этот раз прошёл не на улицах Лиона, а на сцене античного амфитеатра на холме Фурвиер в старой части города. "Воплощение" - так называется новая постановка Оникеку.

"Меня интересовало, как танцоры молодого поколения воплощают знания и исследования прошлого в более современном виде, даже если у них нет образования в этой области, и им никто это не передавал, не учил. Память заложена в самом нашем теле", - рассказывает о своей работе хореограф.

Решение о проведении фестиваля было принято в самый последний момент, но месяцы нервного напряжённого ожидания с лихвой окупились как для исполнителей, так и для организаторов.

"Это по-настоящему новое поколение, которые бросает вызов самому себе - это чувстсвуется в том, как они танцуют, и энергии у них хоть отбавляй", - говорит артистический директо биеннале Доминик Эрвьё.

Одна из постановок, показанных в день открытия, назавана "Чрезвычайная ситуация" . Её исполняют пятеро молодых танцоров COMPAGNIE HKC , которые открыли для себя танец в социальном центре своего родного гродка. На сцене они и говорят, и танцуют - увлечённо, страстно, яростно.

Директор COMPAGNIE HKC Антуан Колно:

_"Чрезвычайная ситуация" - это о жизни. Надо спешить жить, срочно вставать на ноги, идти вперёд. Мы встречали так много молодых людей, которые сдались, опустили руки, а эти пятеро горят желанием найти свою стезю, свой стиль, обрести свой голос, вырваться из своих оков". _

Эти четырёхметровые гигантские куклы-марионетки весят до 30 кг. И танцовщикам надо обладать особым искусством, чтобы заставить их пластично двигаться, раскрыть индивидуальность и характер своих героев.

"Эти куклы могут делать многое, хотя, __конечно, и не всё, - говорит хореограф Буба Ландрий Чуда. - _И мы работаем с ними так же, как и с танцорами: то есть мы рабтаем, используя их сильные стороны". _

Андреа Болито, Euronews:

_"Французы назвали этот год "année blanche" - это потерянный год для культуры. Ну, а здесь, на биеннале танца, наконец представилась вохзможность наверстать упущенное, Культура возвращается большими шагами". _