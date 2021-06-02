Израиль: Лапиду удалось сформировать правительство

Лидеру партии "Еш Атид" Яиру Лапиду удалось сформировать коалиционное правительство Израиля без Нетаньяху до истечения данного президентом Реувеном Ривлином срока.

Лапид договорился о создании коалиции с главой партии РААМ (Объединенный арабский список) Мансуром Аббасом, Нафтали Беннетом - лидером партии «Ямина» и возглавляющим партию «Новая надежда» Гидеоном Сааром.

В канцелярии президента сообщили, что в коалиционной заявке должен быть прописан состав кабмина, но подтвердили, что лидер "Еш Атид", получившей 17 кресел на выборах, может быть первую часть срока заместителем премьера. Глава блока "Ямина" Нафтали Беннет, получившего лишь семь мандатов в Кнессете, может в это время возглавлять кабинет. По данным израильских СМИ, голосование по утверждению кабмина будет назначено через 12 дней.

5 мая Ривлин поручил Лапиду сформировать правительственную коалицию по итогам выборов 23 марта после того, как с этой задачей за отведенные 28 дней не справился предыдущий премьер Биньямин Нетаньяху.