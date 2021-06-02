Германия прекращает принимать авиарейсы из России

Запрет за запрет: минтранс Германии не разрешил авиакомпаниям "Аэрофлот" и S7 совершить несколько рейсов в Берлин, Гамбург и Франкфурт-на-Майне во вторник и в среду.

В Берлине объяснили такой шаг "принципом взаимной практики": ранее несколько рейсов "Люфтганзы" не получили разрешения на вход в российское воздушное пространство по новым коридорам, в обход Беларуси. Поскольку на время пандемии приостановлено действие двустороннего договора о воздушном сообщении, сейчас полёты совершаются именно по "принципу взаимности".

В Берлине подчеркнули, что не одобрят прилёт российских рейсов, пока Москва не даст разрешения "Люфтганзе" на коридоры в обход Беларуси.

Это уже не первый случай, когда российские авиационные власти не выдают или задерживают такое разрешение зарубежным авиакомпаниям. В Москве объяснили это резко возросшим объёмом запросов на новые воздушные коридоры.