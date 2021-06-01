Индийский штамм ставит под сомнение снятие ограничений в Англии

Распространение индийского варианта COVID-19 ставит под сомнение решение британских властей о снятии ограничений в Англии в течение трех недель. В то время как с приходом теплых дней граждане массово отправляются на местные пляжи, ученые предупреждают: "третья волна" коронавируса, возможно, уже началась. В королевстве фиксируют более трех тысяч новых случаев заражения шестой день подряд.

Министр Великобритании по вопросам вакцинации Надим Захави заявляет, что пока о возвращении полноценного "локдауна" речи не идет: данных недостаточно - в ряде регионов страны "индийского штамма" и вовсе нет, хотя в некоторых других он действительно уже вызывает большее беспокойство, чем, например, "кентский".

Пока же власти ускоряют темпы массовой вакцинации. Используемые в стране препараты эффективны и против этого тревожного варианта. Теперь граждан приглашают получить свою дозу на стадионе "Туикенем" в одном из лондонских предместий.

"Это наш лучший шанс вернуться к нормальной жизни и защитить уязвимые слои населения. Так что, конечно, мы решили привиться", - говорит одна британка.

"Я считаю, что для собственной безопасности нужно сделать прививку как можно скорее, учитывая распространение индийского штамма. Поэтому я и пришел сюда сегодня", - отмечает ее соотечественница.

Во Франции тем временем были сняты ограничения на вакцинацию: отныне привиться здесь без каких-либо дополнительных ограничений может любой совершеннолетний.

"Я просто обязан был вакцинироваться - чего бы это мне ни стоило. Я хочу видеться со своими бабушкой и дедушкой, а в июле собираюсь в отпуск. Наконец, я только что получил работу в ресторане, где более 200 посадочных мест. Без вакцинации никак", - рассказывает молодой француз.

В Италии отмечают снижение темпов заболеваемости. Все больше регионов попадают в так называемую "белую зону", где в течение трех недель подряд регистрируют менее 50 случаев инфицирования на 100 000 жителей. Как следствие, ограничения снимаются.

"Странно, но возможность просто выпить чашку кофе в кафе кажется теперь чем-то совершенно новым. Возвращение к нормальной жизни - это прекрасно", - радуется официантка, работающая в одном из баров Кампобассо в области Молизе.

Вакцинация дарит надежду.