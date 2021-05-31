"Мой брат - обычный турист, а не шпион"

Гражданин Франции Бенжамен Бриер, задержанный в Иране год назад, предстанет перед судом по обвинению в "шпионаже" и "пропаганде" против Исламской республики. Об этом официальный Тегеран объявил в воскресенье.

Как рассказала французским СМИ сестра 35-летнего Бенжамена Бландин Бриер, её брат был задержан в мае 2020 года в Мешхеде, городе на северо-востоке Ирана. Он совершал длительное путешествие по нескольким странам региона на своём автофургоне и был задержан, когда пересекал один из иранских заповедников. Ему вменяется в вину фотографирование местности с помощью любительского беспилотника, пояснил адвокат француза.

Мы в шоке. Мой брат попал в какую-то ловушку! Он - самый обычный турист, а не шпион, происходящее с ним просто нереально... Бландин Бриер сестра задержанного в Иране французского гражданина

"Мы в шоке, - говорит Бландин Бриер, - мой брат попал в какую-то ловушку! Он самый обычный турист, а не шпион, происходящее с ним просто нереально"... По словам сестры, она общалась с Бенжаменом 4 раза с момента его задержания, последний раз - 23 мая. Он говорит, что содержится в камере на 13 человек, гден нет никакой возрешил учить персидский, берёт уроки по выделыванию кожи, "чтобы не сломаться".

Бландин добавила, что, по признанию брата, с ним обращаются хорошо. Он даже имеет право раз в два месяца встречаться с французским консулом и звонить ему. Но, добавила девушка, ни консул, ни МИД республики не могут ответить на вопрос, почему иранские власти задержали простого туриста.

На прошлой неделе Бландин написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, призвав его положить конец "невыносимой ситуации". "В течение долгих месяцев мы хранили молчание, поскольку нас попросили об этом дипломаты, - пишет сестра Бенжамена, - но так больше продолжаться не может".

По данным правозащитных организаций, Тегеран удерживает более десяти граждан западных стран, в большинстве своем речь идёт об обладателях двойного гражданства. Цель иранских властей - добиться уступок от соответствующих государств, считают обозреватели. За последние несколько лет Исламская республика обменяла несколько таких "заложников". Так, в октябре 2019 года Иран выдал Австралии блогера Джоли Кинг и её жениха Марка Фиркина в обмен на студента Резу Дехбаши, который содержался под арестом на протяжении 13 месяцев за попытку приобрести военное оборудование в обход санкций США.