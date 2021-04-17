Инцидент на ядерном объекте: власти Ирана назвали имя подозреваемого

Власти Ирана утверждают, что диверсию на ядерном объекте в Натанзе осуществил 43-летний Реза Карими, который за несколько часов до аварии бежал из страны. Фотографию подозреваемого опубликовали иранские СМИ. По данным разведывательных служб Ирана, он пронес взрывное устройство на объект. В результате взрыва была частично повреждена система электроснабжения центрифуг.

Инцидент на ядерном объекте в Натанзе произошел 11 апреля. Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал произошедшее "проявлением ядерного терроризма". Иранское правительство обвинило Израиль в причастности к аварии и объявило о решение обогащать уран до 60%. В пятницу власти Израиля заявили, что сделают со своей стороны все возможное, чтобы Иран не стал ядерной державой.