Дом и лечение для больных собак

Собаки-инвалиды нашли новый дом и заботу в расположенном в пригороде Санкт-Петербурга поселке "Песочный". Приют "Особый друг" уже несколько лет занимается помощью травмированным и больным животным, за которыми не могут ухаживать в других благотворительным организациях.

Благодаря частным пожертвованиям фонд собирает деньги на еду собакам и зарплату сотрудникам.

Основательница "Особого друга" Таисия Кабурнеева оплачивает расходы на лечение, а также помогает покупать специальные инвалидные коляски, которые производятся на Украине и стоят от 200 до 750 евро. "Приют уникален тем, что у нас нет вольеров и клеток, все собаки у нас живут в доме, в общем пространстве вместе с человеком", — говорит Таисия.

По данным защитников животных, в России в прошлом году насчитывалось 660 тысяч бездомных собак. В стране действуют свыше 460 приютов , в которых живут около 115 тысяч животных.