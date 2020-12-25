Приют для коров в Татарстане

В республике Татарстан вот уже несколько лет действует необычный приют, созданный специально для спасения коров. В нем живут около сотни парнокопытных, которых привезли сюда из разных регионов страны. Кроме буренок, здесь есть также телята и быки.

Приют под названием "Гошала" в селе Добромыш Альметьевского района организовала Лилия Газизуллина. "Разные бывают случаи, пожилые люди очень часто отказываются от своих коров, бывает так, что проблемы со здоровьем у людей, таких случаев было несколько, или большая семья, то есть детей много, они не тянут еще и коров", — говорит она.

"Гошала" в переводе с санскрита означает укрытие для животного. Из молока в приюте производят сыр, масло и другие продукты, которые покупает местное население. Благодаря этим средствам, а также пожертвованиям и помощи неравнодушных людей, обителей приюта спасают от забоя.

Волонтер Сергей Михайлов вынужден был отдать свою корову, когда переехал в город: "Приезжаю часто, стараюсь как можно чаще, когда позволяют выходные, работа, семейные обстоятельства. Я приезжаю сюда просто отдыхать душой. Находясь рядом с коровами я действительно чувствую себя очень хорошо, получаю удовольствие от того, что я делаю".

Весной приют переедет в деревню под Псковом — более мягкий климат и свежая трава пойдут на пользу животным. Пристанище также будет расширено, чтобы заботу получили еще больше парнокопытных.