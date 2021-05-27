США: новая перестрелка и новые жертвы

Власти идентифицировали восемь погибших в перестрелке, которая произошла в железнодорожном депо калифорнийского Сан-Хосе.

Жертвам было от 29 до 63 лет.

Мотив нападения - 57-летний Сэм Кэссиди работал в том же депо, он покончил с собой - пока остается неизвестным, однако бывшая жена стрелка заявила The Associated Press, что он ей как-то обмолвился, что готов "всех поубивать на работе".

Сэм Ликкардо мэр Сан-Хосе: "Ужасающий день для нашего года. Трагичный день для всех, кто работал в этом депо. И все наше сочувствие - тем, кто потерял близких, коллег, друзей в этой чудовищной трагедии. Мы знаем, что для этих людей про исшедшее принесло потери в их жизни".

Джо Байден распорядился приспустить флаги над правительственными зданиями в стране и за рубежом в память о погибших. Дни траура продлятся до 30-го мая.

Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома: "Президент обращается к Конгрессу принять меры, он призывал также и Сенат рассмотреть три законопроекта, которые усилят контроль над продажей оружия. Мы знаем, что работа в этом направлении ведется, и что эти шаги поддерживают подавляющее большинство американцев".

В расследовании обстоятельств инцидента принимают участие сотрудники ФБР.

Нынешняя драма стала 230-ой перестрелкой в Америке за менее чем полгода.