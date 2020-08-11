Стрельба у Белого дома

Президент США Дональд Трамп в понедельник неожиданно прервал пресс-конференцию в Белом доме спустя несколько минут после начала. К нему подошел сотрудник службы безопасности, затем глава администрации вышел из

зала в сопровождении охраны.

По возвращении через несколько минут Трамп сообщил журналистам об инциденте, произошедшем за пределами комплекса, и объяснил, что причиной его ухода стала стрельба около Белого дома. Он отметил, что всех деталей не знает, но, по его сведениям, стрелявший был один и сотрудники Секретной службы его ранили.

Дональд Трамп, президент США: "Большое вам спасибо за это. Была стрельба за пределами Белого дома, и, похоже, ситуацию очень хорошо контролируют. Я хотел бы поблагодарить сотрудников Секретной службы за то, что они как всегда прекрасно выполнили быструю и очень эффективную работу".

Позже Секретная служба США, занимающаяся охраной американского руководства, сообщила о ранении своего сотрудника во время стрельбы у Белого дома, при этом в ходе инцидента никто из охраняемых лиц не подвергся опасности. Подозреваемый мужчина и сотрудник службы были госпитализированы. Ведется расследование. Полиция пытается установить мотив произошедшего.