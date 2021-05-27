Первый триумф "Вильярреала", четвертый - Эмери

Испанский "Вильярреал" стал победителем футбольной Лиги Европы, одолев в финале английский "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти со счетом - 11:10. Основное время завершилось вничью - 1:1.

Это первый крупный трофей в истории испанского клуба, а вот для наставника "желтой субмарины" Унаи Эмери это уже четвертый триумф в турнире - ранее он трижды выигрывал кубок с "Севильей". Это абсолютный рекорд. Следующая цель баска - Лига чемпионов, куда "Вильярреал" пробился благодаря победе в Лиге Европы.